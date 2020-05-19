В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом
В Італії протягом останньої доби знову збільшилось число померлих від коронавірусу, побільшало і нових випадків зараження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.
За минулу добу померли 162 людини. Це істотно більше, ніж у понеділок, коли число померлих склало 99 і вперше з початку карантину було меншим за 100.
Збільшилась і кількість нових випадків коронавірусу – за минулу добу вірус виявили у 813 людей, тоді як напередодні повідомлялося про 451 новий випадок.
Втім число активних випадків коронавірусу продовжує знижуватися. Наразі в Італії нараховується 65 129 осіб з коронавірусом – це на 1424 менше, ніж вчора.
З початку епідемії в Італії коронавірус виявили у 226 699 людей.
Нагадаємо, після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.