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В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

Вторник, 19 мая 2020, 19:50
В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

В Италии в течение последних суток снова увеличилось число умерших от коронавируса, увеличилось и количество новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За минувшие сутки умерли 162 человека. Это существенно больше, чем в понедельник, когда число умерших составило 99 и впервые с начала карантина было меньше 100.

Увеличилось и количество новых случаев коронавируса – за минувшие сутки вирус обнаружили у 813 человек, тогда как накануне сообщалось о 451 новом случае.

Впрочем число активных случаев коронавируса продолжает снижаться. Сейчас в Италии насчитывается 65 129 человек с коронавирусом – это на 1424 меньше, чем вчера.

За минувшие сутки из больниц выписали 2075 человек, всего выздоровлений уже 129 401.

С начала эпидемии в Италии коронавирус обнаружили у 226 699 человек.

Напомним, после двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в понедельник.

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Темы: ИталиякоронавирусэпидемияжертвыCovid-2019
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