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Підполковник СБУ брав хабар тоннами зерна і "засипався"

Вівторок, 19 травня 2020, 20:01
Підполковник СБУ брав хабар тоннами зерна і засипався

На хабарі у 2 тисячі доларів та 10 тонн зерна викрито працівника СБУ на Миколаївщині.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, підполковник управління СБУ в Миколаївській області вимагав від співвласника одного із місцевих фермерських господарств 2 тис. доларів та 10 тонн зерна. За таку винагороду правоохоронець мав не вживати заходів із документування факту вирощування підприємством сільсьгоспкультур на території області без продовження договору оренди земельної ділянки.

 

19 травня співробітника СБУ затримано під час одержання першої частини хабара в розмірі 2 тис доларів.

Наразі триває обшук в управлінні СБУ в Миколаївській області та за місцем проживання підполковника.

 

Українська правда

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Теми: СБУхабарМиколаївська область
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