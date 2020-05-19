Усі розділи
Укр / Рус

Підполковник СБУ брав хабар тоннами зерна і "засипався"

Вівторок, 19 травня 2020, 20:01

На хабарі у 2 тисячі доларів та 10 тонн зерна викрито працівника СБУ на Миколаївщині.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, підполковник управління СБУ в Миколаївській області вимагав від співвласника одного із місцевих фермерських господарств 2 тис. доларів та 10 тонн зерна. За таку винагороду правоохоронець мав не вживати заходів із документування факту вирощування підприємством сільсьгоспкультур на території області без продовження договору оренди земельної ділянки.

 

19 травня співробітника СБУ затримано під час одержання першої частини хабара в розмірі 2 тис доларів.

Наразі триває обшук в управлінні СБУ в Миколаївській області та за місцем проживання підполковника.

 

Українська правда
Теми: СБУхабарМиколаївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом

оновленоВелике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ

ІнфографікаЧи переносять коронавірус мухи і комарі: МОЗ дало роз'яснення

МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон

Рада надумала перейменувати День захисника України

В окупованому Луганську від коронавірусу помер головний лікар профільної лікарні – ЗМІ

Усі головні новини...
СБУ
Зеленський змінив очільника центру СБУ по боротьбі з тероризмом
СБУ: Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним
Україна екстрадувала до Грузії лідера терористичної організації "Ісламська держава"
Останні новини
20:13
Гривня продовжує зміцнюватися
20:01
ФОТОПідполковник СБУ брав хабар тоннами зерна і "засипався"
19:55
фото, відеоТимошенко замість засідання Ради перебувала у спа-готелі на Львівщині – "Схеми"
19:50
В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом
19:26
У Кличка назвали 2 умови, за яких відкриються ТРЦ в Києві
19:15
Болгарія надасть засоби захисту для українських медиків
19:13
Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та очікує зниження вартості дзвінків
18:46
оновленоВелике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ
18:45
Ринок ОВДП: Мінфін залучив до бюджету 21,2 млрд та знизив ставку дохідності
18:43
Документ"Слуги" запропонували Зеленському провести праймеріз перед виборами мера Києва
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!