Все разделы
Укр / Рус

Подполковник СБУ брал взятку тоннами зерна и "засыпался"

Вторник, 19 мая 2020, 20:01

На взятке в 2 тысячи долларов и 10 тонн зерна разоблачен работник СБУ в Николаевской области.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, подполковник управления СБУ в Николаевской области требовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна. За такое вознаграждение милиционер обещал не принимать меры по документированию факта выращивания предприятием сельхозкультур на территории области без продления договора аренды земельного участка.

 

19 мая сотрудника СБУ задержали во время получения первой части взятки в размере 2 тыс. долларов.

Сейчас идет обыск в управлении СБУ в Николаевской области и по месту жительства подполковника.

 

Украинская правда
Темы: СБУвзяткаНиколаевская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

ИнфографикаПереносят ли коронавирус мухи и комары: Минздрав дал разъяснение

МИД начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу

Рада решила переименовать День защитника Украины

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач профильной больницы – СМИ

Все главные новости...
СБУ
Зеленский сменил главу центра СБУ по борьбе с терроризмом
СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным
Украина экстрадировала в Грузию лидера террористической организации "Исламское государство"
Последние новости
20:13
Гривня продолжает укрепляться
20:01
ФОТОПодполковник СБУ брал взятку тоннами зерна и "засыпался"
19:55
фото, видеоТимошенко вместо заседания Рады находилась в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"
19:50
В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом
19:26
У Кличко назвали 2 условия, при которых откроются ТРЦ в Киеве
19:15
Болгария предоставит средства защиты для украинских медиков
19:13
Госрегулятор связи снизил ставку интерконнекта и ожидает снижения стоимости звонков
18:46
обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ
18:45
Рынок ОВГЗ: Минфин привлек в бюджет 21,2 млрд и снизил ставку доходности
18:43
Документ"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева
Все новости...