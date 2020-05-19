Подполковник СБУ брал взятку тоннами зерна и "засыпался"

На взятке в 2 тысячи долларов и 10 тонн зерна разоблачен работник СБУ в Николаевской области.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, подполковник управления СБУ в Николаевской области требовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна. За такое вознаграждение милиционер обещал не принимать меры по документированию факта выращивания предприятием сельхозкультур на территории области без продления договора аренды земельного участка.

19 мая сотрудника СБУ задержали во время получения первой части взятки в размере 2 тыс. долларов.

Сейчас идет обыск в управлении СБУ в Николаевской области и по месту жительства подполковника.