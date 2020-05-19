Дощі та заморозки: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня

В Україні у середу, 20 травня, очікується хмарна погода, переважно без опадів, температура вночі становитиме 7-12°, вдень 14-19° тепла.

Джерело: Укрінформ із посиланням на прогноз, отриманий в Українському гідрометцентрі

Деталі: 20 травня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у північній та східній, вдень у південній частині невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Карпатах місцями невеликі дощі, температура протягом доби 4-9° тепла.

У наступні два дні, 21-22 травня, утримається мінлива хмарність.

21 травня без істотних опадів, лише у південній частині короткочасні дощі, 22 травня вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня та крайнього заходу, невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, 21 травня на півдні країни 9-14°, вдень 14-19°; 22 травня у західних, північних та центральних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у Карпатах і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Упродовж 23-24 травня погода в Україні суттєво не зміниться. Синоптики прогнозують 23 травня вночі без опадів, вдень, крім західних областей, невеликі короткочасні дощі. 24 травня у західних областях, вдень на більший частині території країни невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 2-8° тепла, в Карпатах 23 травня заморозки 0-2°, в західних областях 24 травня 5-10° тепла; вдень 12-18°, на Закарпатті до 20°.

У Києві та Київській області 20 травня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 9-11°, вдень 14-16; по області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

Впродовж 21-22 травня у Києві збережеться мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 22 травня невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 21 травня вночі 4-9°, вдень 14-19°; 22 травня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

За даними синоптиків, 23-24 травня у Києві очікуються невеликі короткочасні дощі вдень, а вночі без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.