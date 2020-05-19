Дожди и заморозки: синоптики рассказали о погоде до конца недели

В Украине в среду, 20 мая, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, температура ночью 7-12°, днем ​​14-19° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на прогноз, полученный в Украинском гидрометцентре

Детали: 20 мая в Украине облачно с прояснениями. Ночью и утром в северной и восточной, днем ​​в южной части небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​14-19°; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 10-15°, днем ​​19-24°.

В Карпатах местами небольшие дожди, температура ночью 4-9° тепла.

В последующие два дня, 21-22 мая, сохранится переменная облачность.

21 мая без существенных осадков, лишь в южной части кратковременные дожди, 22 мая ночью без осадков, днем ​​в Украине, кроме юга и крайнего запада, небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, 21 мая на юге страны 9-14°, днем ​​14-19°; 22 мая в западных, северных и центральных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и ​​в воздухе заморозки 0-3°, днем ​​9-14° тепла.

В течение 23-24 мая погода в Украине существенно не изменится. Синоптики прогнозируют 23 мая ночью без осадков, днем, кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди. 24 мая в западных областях, днем ​​на большей части территории страны небольшие кратковременные дожди.

Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах 23 мая заморозки 0-2°, в западных областях 24 мая 5-10° тепла; днем 12-18°, на Закарпатье до 20°.

В Киеве и Киевской области 20 мая облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице 9-11°, днем ​​14-16°; по области ночью 7-12°, днем ​​14-19°.

В течение 21-22 мая в Киеве сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем ​​22 мая небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 21 мая ночью 4-9°, днем ​​14-19°; 22 мая ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​9-14° тепла.

По данным синоптиков, 23-24 мая в Киеве ожидаются небольшие кратковременные дожди днем, а ночью без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​12-17°.