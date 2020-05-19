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Смертність від коронавірусу в Британії перевищила 35 тисяч

Вівторок, 19 травня 2020, 20:22

У Британії протягом останньої доби істотно зросла кількість померлих від коронавірусу.

Про це повідомив британський міністр з питань довкілля Джордж Юстіс на урядовому брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За минулу добу від коронавірусу у Британії померли 545 людей, , в результаті чого загальне число склало 35 341.

Це стрибок у порівнянні з вчорашньою цифрою в 160 смертей, але важливо відзначити, що у вихідні дні і на початку тижня  спостерігаються більш низькі загальні показники.

Кількість нових випадків коронавірусу зросла на 2412, до 248 818. Напередодні повідомлялося про 2 684 нові випадки зараження.

Теми: Велика Британіякоронавірускарантин
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