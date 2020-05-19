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Смертность от коронавируса в Британии превысила 35 тысяч

Вторник, 19 мая 2020, 20:22

В Британии в течение последних суток существенно возросло количество умерших от коронавируса.

Об этом сообщил британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис на правительственном брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За минувшие сутки от коронавируса в Британии умерли 545 человек, в результате чего общее число составило 35 341.

Это скачок по сравнению со вчерашней цифрой в 160 смертей, но важно отметить, что в выходные дни и в начале недели наблюдаются более низкие общие показатели.

Количество новых случаев коронавируса выросло на 2412, до 248 818. Накануне сообщалось о 2 684 новых случаях заражения.

Темы: Великобританиякоронавирускарантин


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