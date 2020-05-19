У Рівненській міській лікарні 33 медики заразилися коронавірусом

У Рівненській центральній міській лікарні COVID-19 інфікувалися 33 медичні працівники.

Джерело: пресслужба Рівненської ОДА

Дослівно: "Прийом пацієнтів в лікарні у невідкладному стані медичними працівників здійснюється з дотриманням усіх карантинних норм та правил. Однак є випадки, коли не завжди вчасно вдається провести діагностику пацієнту, що надходить в невідкладному стані. Медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнез.

Тому і виникають випадки, коли медики інфікуються. Така ситуація сталася у Рівненській ЦМЛ, де 33 медиків мають підтверджений діагноз COVID-19. Осередок локалізовано. Заклад надалі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом, а планову допомогу надаватимуть згідно наказу МОЗ".

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