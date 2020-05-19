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В Ровенской городской больнице 33 медика заразились коронавирусом

Вторник, 19 мая 2020, 21:18

В Ровенской центральной городской больнице COVID-19 заразились 33 медицинских работника.

Источник: пресс-служба Ровенской ОГА

Дословно: "Прием пациентов в больнице в неотложном состоянии медицинскими работниками осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил. Однако есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез.

Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медика имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь будут предоставлять согласно приказу Минздрава".

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияРовенская область


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