В Ровенской городской больнице 33 медика заразились коронавирусом

В Ровенской центральной городской больнице COVID-19 заразились 33 медицинских работника.

Источник: пресс-служба Ровенской ОГА

Дословно: "Прием пациентов в больнице в неотложном состоянии медицинскими работниками осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил. Однако есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез.

Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медика имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом, а плановую помощь будут предоставлять согласно приказу Минздрава".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире