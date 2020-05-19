У Франції засновника "жовтих жилетів" затримали за бійку з дитиною

У Франції поліція затримала одного з засновників руху "жовтих жилетів" Еріка Друе за фізичне насильство щодо 13-річного хлопчикa.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

Повідомляється, що Друе втрутився в сварку своєї подруги і її 13-річного сина, через що трапилася бійка.

Раніше Ерік Друе був кілька разів заарештований і оштрафований за порушення правил поведінки на мітингах.

Протести "жовтих жилетів" почалися в листопаді 2018 року. Протестувальники вимагали не підвищувати ціни і податки на паливо і бензин.