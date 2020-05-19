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Во Франции основателя "желтых жилетов" задержали за драку с ребенком

Вторник, 19 мая 2020, 22:30

Во Франции полиция задержала одного из основателей движения "желтых жилетов" Эрика Друэ за физическое насилие в отношении 13-летнего мальчика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что Друэ вмешался в ссору своей подруги и ее 13-летнего сына, из-за чего случилась драка.

Ранее Эрик Друэ был несколько раз арестован и оштрафован за нарушение правил поведения на митингах.

Протесты "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года. Протестующие требовали не повышать цены и налоги на топливо и бензин.

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