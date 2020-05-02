Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні
Субота, 2 травня 2020, 05:04
Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.
Джерело: The White House
Дослівно: "Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні".
Деталі: Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.
Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії.
Передісторія:
- Колишня посол США в Україні Марі Йованович готується написати книгу, зокрема, про свою роботу в Україні.
- Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року до травня 2019 року.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.
- Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
- За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.