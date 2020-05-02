Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні

Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.

Джерело: The White House

Дослівно: "Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні".

Деталі: Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії.

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