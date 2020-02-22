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Йованович готується видати мемуари

Субота, 22 лютого 2020, 10:54
Йованович готується видати мемуари

Колишня посол США в Україні Марі Йованович готується написати книгу, зокрема, про свою роботу в Україні.

Джерело: Associated Press

Деталі: Видавництво Houghton Mifflin Harcourt у п'ятницю підтвердило агентству, що уклало угоду на друк майбутніх мемуарів Йованович.

Видавництво зазначає, що книга описуватиме її довгу кар'єру, від Могадішо, Сомалі, до Києва і "нарешті, назад до Вашингтона, округ Колумбія – де, на її жаль, вона виявила політичну систему, оточену багатьма з тих проблем, з якими вона боролася за кордоном протягом своєї кар'єри".

Дослівно видавництво: "Книга Йованович міститиме різкі роздуми про проблеми, що стоять сьогодні перед Америкою, і думки про те, як ми можемо підтримати нашу демократію".

Деталі: Фінансові умови не розголошуються, але двоє людей, знайомих з угодою, повідомили AP, що її вартість обчислюється семизначним числом, хоча книга не очікується до весни 2021 року.

Передісторія:

  • Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року до травня 2019 року.
  • Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.
  • Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
  • За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.

Українська правда

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Теми: СШАдипломатичні відносини
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