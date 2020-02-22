Йованович готується видати мемуари

Колишня посол США в Україні Марі Йованович готується написати книгу, зокрема, про свою роботу в Україні.

Джерело: Associated Press

Деталі: Видавництво Houghton Mifflin Harcourt у п'ятницю підтвердило агентству, що уклало угоду на друк майбутніх мемуарів Йованович.

Видавництво зазначає, що книга описуватиме її довгу кар'єру, від Могадішо, Сомалі, до Києва і "нарешті, назад до Вашингтона, округ Колумбія – де, на її жаль, вона виявила політичну систему, оточену багатьма з тих проблем, з якими вона боролася за кордоном протягом своєї кар'єри".

Дослівно видавництво: "Книга Йованович міститиме різкі роздуми про проблеми, що стоять сьогодні перед Америкою, і думки про те, як ми можемо підтримати нашу демократію".

Деталі: Фінансові умови не розголошуються, але двоє людей, знайомих з угодою, повідомили AP, що її вартість обчислюється семизначним числом, хоча книга не очікується до весни 2021 року.

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