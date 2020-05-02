Заступник голови Рівненської ОДА заявив, що одужав від COVID-19
Субота, 2 травня 2020, 19:34
Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін заявив, що одужав від COVID-19.
Джерело: Подолін у Facebook
Дослівно: "Друзі, я одужав від коронавірусу! ПЛР-тести двічі показали негативний результат щодо COVID-19.
Нині почуваюся добре, немає й сліду від нездужання".
Деталі: Подолін повідомив, що з понеділка повертається до роботи в облдержадміністрації.
Довідка: За даними МОЗ, станом на 2 травня на Рівненщині зафіксовано 689 випадків коронавірусу.
За минулу добу в Україні виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією, всього в Україні зафіксовано 11 411 випадків COVID-19.
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