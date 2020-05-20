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12 мільйонів громадян у США пройшли тест на коронавірус

Середа, 20 травня 2020, 01:06

Сполучені Штати перевірили понад 12 мільйонів людей на COVID-19. Вірус виявили у 1 567 236 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За час епідемії коронавірусу на COVID-19 перевірили 12 575 413 громадян. Найбільше людей пройшли тест у штаті Нью-Йорк (1 439 557), Каліфорнія (1 292 672 ) та Техас (723 013).

За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 93 388 смертей.Одужали від коронавірусу вже майже 363 тисячі осіб.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире



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