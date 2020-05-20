Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

12 мільйонів громадян у США пройшли тест на коронавірус

Середа, 20 травня 2020, 01:06
12 мільйонів громадян у США пройшли тест на коронавірус

Сполучені Штати перевірили понад 12 мільйонів людей на COVID-19. Вірус виявили у 1 567 236 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За час епідемії коронавірусу на COVID-19 перевірили 12 575 413 громадян. Найбільше людей пройшли тест у штаті Нью-Йорк (1 439 557), Каліфорнія (1 292 672 ) та Техас (723 013).

За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 93 388 смертей.Одужали від коронавірусу вже майже 363 тисячі осіб.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: