12 миллионов граждан в США прошли тест на коронавирус

Соединенные Штаты проверили более 12 миллионов человек на наличие коронавируса. Болезнь обнаружили у 1 567 236 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За время эпидемии коронавируса на COVID-19 проверили 12 575 413 граждан. Больше всего людей прошли тест в штате Нью-Йорк (1 439 557), Калифорния (1 292 672) и Техас (723 013).

За время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 93 388 смертей. Выздоровели от коронавируса уже почти 363 000 человек.

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