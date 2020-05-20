Все разделы
Укр / Рус

12 миллионов граждан в США прошли тест на коронавирус

Среда, 20 мая 2020, 01:06

Соединенные Штаты проверили более 12 миллионов человек на наличие коронавируса. Болезнь обнаружили у 1 567 236 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За время эпидемии коронавируса на COVID-19 проверили 12 575 413 граждан. Больше всего людей прошли тест в штате Нью-Йорк (1 439 557), Калифорния (1 292 672) и Техас (723 013).

За время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 93 388 смертей. Выздоровели от коронавируса уже почти 363 000 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире



powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСБУ задержала всемирно известного хакера

фото, видеоТимошенко вместо работы в парламенте провела день в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"

В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

ИнфографикаПереносят ли коронавирус мухи и комары: Минздрав дал разъяснение

МИД начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу

Все главные новости...
Последние новости
01:06
12 миллионов граждан в США прошли тест на коронавирус
00:31
У нардепа из "Батькивщины" диагностировали COVID-19
23:41
Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене"
23:26
Новости экономики: "Укрпошта"-банк, легализация казино, метро без жетонов
23:10
Издание Шария аккредитовали на пресс-конференцию к Зеленскому, ряд СМИ - нет
22:30
Во Франции основателя "желтых жилетов" задержали за драку с ребенком
22:05
видеоСБУ задержала всемирно известного хакера
21:43
Lufthansa ожидает, что сотни самолетов не будут использоваться до 2022 года – СМИ
21:34
Новости 19 мая: переименование Дня защитника, Гордон и СБУ
21:18
В Ровенской городской больнице 33 медика заразились коронавирусом
Все новости...