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Вертоліт Повітряно-космічних сил Росії розбився в Підмосков'ї

Середа, 20 травня 2020, 01:59
Вертоліт Повітряно-космічних сил Росії розбився в Підмосков'ї
ТАРС

Військовий вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Російської Федерації розбився в Підмосков'ї.

Джерело: міноборони Росії, повідомляє ТАРС

Дослівно: "19 травня близько 20-ї години за київським часом при виконанні навчально-тренувального польоту в 20 км від населеного пункту Клин (Московська область) здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості вертоліт Мі-8 ВКС Росії. В результаті жорсткої посадки екіпаж вертольота від отриманих поранень загинув" .

Деталі: за попередньою інформацією міноборони, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

 
wikipedia.org

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Теми: Росіяармія
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