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Вертолет Воздушно-космических сил России разбился в Подмосковье

Среда, 20 мая 2020, 01:59
Вертолет Воздушно-космических сил России разбился в Подмосковье
ТАСС

Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил Российской Федерации разбился в Подмосковье.

Источник: минобороны России, сообщает ТАСС

Дословно: "19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб".

Детали: по предварительной информации минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

 
wikipedia.org

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Темы: Росcияармия
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