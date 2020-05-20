Вертолет Воздушно-космических сил России разбился в Подмосковье

Военный вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил Российской Федерации разбился в Подмосковье.

Источник: минобороны России, сообщает ТАСС

Дословно: "19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб".

Детали: по предварительной информации минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.