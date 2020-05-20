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В МЗС розповіли, скільки українців померло від COVID-19

Середа, 20 травня 2020, 03:35

146 українців за кордоном отримують лікування від нового коронавірусу, 9 пацієнтів померло.

Джерело: МЗС

Деталі: українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.

Від COVID-19 за кордоном вилікувалися 73 українця.

Дослівно: "18 598 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".

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Теми: коронавірус


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