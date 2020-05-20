В МЗС рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19

146 украинцев за рубежом получают лечение от нового коронавируса, 9 пациентов умерли.

Источник: МИД

Детали: украинские граждане лечатся в Италии, (121 человек), Греции (22), Польши (4), Австрии (3), Германии (4) и в других странах. 73 человека уже побороли болезнь.

Дословно: "18 598 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".

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