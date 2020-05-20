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Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — Apple Insider

Середа, 20 травня 2020, 04:46

Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нового iPhone через вплив пандемії коронавіруса на виробництво смартфонів. 

Джерело: Apple Insider

Деталі: за даними джерел видання, пандемія COVID-19 негативно вплинула, в тому числі на роботу заводів Apple. Керівництво компанії прийняло рішення перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів. Продажі нових смартфонів мають початися пізніше в поточному році.

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Теми: коронавірусСША


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