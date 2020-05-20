Презентацию iPhone 12 перенесли из коронавирус — Apple Insider

Компания Apple перенесет на октябрь презентацию нового iPhone из-за влияния пандемии коронавируса на производство смартфонов.

Источник: Apple Insider

Детали: по данным источников издания, пандемия COVID-19 негативное влияние, в том числе на работу заводов Apple. Руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Продажи новых смартфонов должны начаться позже в текущем году.

Напомним: