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Презентацию iPhone 12 перенесли из коронавирус — Apple Insider

Среда, 20 мая 2020, 04:46

Компания Apple перенесет на октябрь презентацию нового iPhone из-за влияния пандемии коронавируса на производство смартфонов.

Источник: Apple Insider

Детали: по данным источников издания, пандемия COVID-19 негативное влияние, в том числе на работу заводов Apple. Руководство компании приняло решение перенести на начало октября презентацию новой линейки смартфонов. Продажи новых смартфонов должны начаться позже в текущем году.

Напомним:

Темы: коронавирусСША


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