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Російські окупанти обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 мм та 82 мм — ООС

Середа, 20 травня 2020, 07:10

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили трьох російських окупантів.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: РосіяПутінвійна


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