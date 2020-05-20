Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські окупанти обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 мм та 82 мм — ООС

Середа, 20 травня 2020, 07:10
Російські окупанти обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 мм та 82 мм — ООС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 19 травня наші воїни поранили трьох російських окупантів.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь зі 120 мм мінометів неподалік Красногорівки та двічі застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля Богданівки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: у РФ погрозами вербують на війну будівельників, що працюють у Москві
Під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази "Воронєж-45" – Буданов
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: