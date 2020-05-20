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Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм — ООС

Среда, 20 мая 2020, 07:10

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вели огонь из 120 мм минометов недалеко Красногоровки и дважды применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Богдановка.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: РосcияПутинвойна


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