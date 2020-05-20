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Кислиця про "кримську" відеоконференцію РФ в Радбезі ООН: Постріл в ногу

Середа, 20 травня 2020, 08:26
Кислиця про кримську відеоконференцію РФ в Радбезі ООН: Постріл в ногу

Російська делегація ініціювала 21 травня "неформальну відеоконференцію" Радбезу ООН "за участі жителів Криму".

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів постпред України при ООН Сергій Кислиця, пише "Європейська правда".

Кислиця зазначив, що Росія скликає цей захід у відповідь на неформальне засідання членів РБ ООН у березні, ініційоване Україною і партнерами.

"Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися "ноу-хау" України та партнерів й організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Радбезу та запрошених осіб", - зазначив Кислиця.

За його словами, російська сторона запросила на онлайн-зустріч так званих представників громадянського суспільства та ЗМІ Криму. 

"Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам удалося цьому запобігти. Росія вкотре намагається вистрелити собі в ногу", - підкреслив український дипломат.

Він спрогнозував, що на зустрічі "росіяни та їхні "ряджені" актори зачитають чергову мантру про "добровільне возз’єднання кримського народу із РФ", а міжнародна спільнота повторить базові істини, що Кримський півострів – тимчасово окупований, Росія – держава-окупант, окупаційна влада має припинити порушення прав людини.

Днями до 76-ої річниці депортації кримськотатарського народу низка українських міжнародних партнерів засудили порушення прав кримських татар і прав людини на тимчасово окупованому півострові.

Європейська комісія вимагає забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованого Криму. США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Кримом. Берлін стурбований кримінальним переслідуванням кримських татар Росією за сумнівними звинуваченнями.

Теми: КримокупаціяРосія
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