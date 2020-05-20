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Кислица о "крымской" видеоконференции РФ в Совбезе ООН: Выстрел в ногу

Среда, 20 мая 2020, 08:26
Кислица о крымской видеоконференции РФ в Совбезе ООН: Выстрел в ногу

Российская делегация инициировала 21 мая "неформальную видеоконференцию" Совбеза ООН "с участием жителей Крыма".

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Европейская правда".

Кислица отметил, что Россия созывает это мероприятие в ответ на неформальное заседание членов СБ ООН в марте, инициированное Украиной и партнерами.

"Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушение прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", - отметил Кислица.

По его словам, российская сторона пригласила на онлайн-встречу так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма.

"Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", - подчеркнул украинский дипломат.

Он спрогнозировал, что на встрече "россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, что Крымский полуостров - временно оккупирован, Россия - государство-оккупант, а оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека.

На днях к 76 годовщине депортации крымскотатарского народа ряд украинских международных партнеров осудили нарушения прав крымских татар и прав человека на временно оккупированном полуострове.

Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей к временно оккупированному Крыму. США призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Крымом. Берлин обеспокоен уголовным преследованием крымских татар Россией по сомнительным обвинениям.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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