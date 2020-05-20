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У середу половину України покроплять дощі

Середа, 20 травня 2020, 09:02

20 травня на півночі, сході та півдні України пройдуть невеликі дощі, температура вдень становитиме 14-24° тепла, у Карпатах 4-9° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно: "20 травня вранці у північній та східній, вдень у південній частині країни невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без істотних опадів". 

 

Деталі: Вітер у середу прогнозують північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14+19°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни – +19+24°.

У Карпатах місцями невеликі дощі, температура протягом доби 4-9° тепла.

У Києві та області 20 травня буде хмарно з проясненнями, без опадів, +14+16°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.  

Українська правда
Теми: погода


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