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В среду половину Украины покропят дожди

Среда, 20 мая 2020, 09:02
В среду половину Украины покропят дожди

20 мая на севере, востоке и юге Украины пройдут небольшие дожди, температура днем ​​составит 14-24° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "20 мая утром в северной и восточной, днем ​​в южной части страны небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков". 

 

Детали: Ветер в среду прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​+14+19°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны – +19+24°.

В Карпатах местами небольшие дожди, температура воздуха 4-9° тепла.

В Киеве и области 20 мая ожидается переменная облачность, без осадков, +14+16°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Украинская правда
Темы: погода
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