Все разделы
Укр / Рус

В среду половину Украины покропят дожди

Среда, 20 мая 2020, 09:02

20 мая на севере, востоке и юге Украины пройдут небольшие дожди, температура днем ​​составит 14-24° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "20 мая утром в северной и восточной, днем ​​в южной части страны небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков". 

 

Детали: Ветер в среду прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​+14+19°, на Закарпатье, юге и юго-востоке страны – +19+24°.

В Карпатах местами небольшие дожди, температура воздуха 4-9° тепла.

В Киеве и области 20 мая ожидается переменная облачность, без осадков, +14+16°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм — ООС

За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19

видеоСБУ задержала всемирно известного хакера

фото, видеоТимошенко вместо работы в парламенте провела день в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"

В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

Все главные новости...
погода
Дожди и заморозки: синоптики рассказали о погоде до конца недели
В Украине все еще будут дожди и возможны заморозки
Синоптики дали прогноз погоды на неделю вперед
Последние новости
09:09
354 новых случаев COVID-19 в Украине, 16 смертей за сутки
09:06
В деле против Стерненко не было обещанного отвода Венедиктовой – Офис генпрокурора
09:02
В среду половину Украины покропят дожди
08:58
Количество инфицированных коронавирусом в Германии упало до 11 тысяч
08:45
Резников: Зеленский готов к "нормандской встрече" и по видеоконференции
08:26
Кислица о "крымской" видеоконференции РФ в Совбезе ООН: Выстрел в ногу
08:18
Румынские курорты на Черном море откроются с 1 июня
08:00
Главные новости вторника и ночи: переименование Дня защитника, Гордон и СБУ
07:16
Результаты первых испытаний вакцины против COVID-19 дают надежду на успех
07:10
Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм — ООС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!