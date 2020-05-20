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Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

Середа, 20 травня 2020, 09:09
Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За минулу добу на COVID-19  в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: "За минулу добу захворіли 354 особи, з них 28 дітей та 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 323 особи.  

Загалом за весь час пандемії захворіли 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників.

Загалом одужали 5 955 осіб, а летальних випадків 564".

 

Деталі: За добу 19 травня найбільше кількість нових випадків коронавірусної хвороби зареєстрована у Чернівецькій області (54), місті Києві (51) та на Волині (41).

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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