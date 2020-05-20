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Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

Среда, 20 мая 2020, 09:09
Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 354 человека, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 354 человека, из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 323 человека.

Всего за все время пандемии заболели 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников.

В общем выздоровели 5 955 человек, а летальных случаев 564".

 

Детали: За сутки 19 мая наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Черновицкой области (54), Киеве (51) и на Волыни (41).

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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