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У Франції пропонують штрафувати на 300 євро за викинуті під ноги маски

Середа, 20 травня 2020, 09:36
У Франції пропонують штрафувати на 300 євро за викинуті під ноги маски

У Франції зареєстрували законопроєкт, який пропонує штрафувати на 300 євро за викидання маски "під ноги".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Один із депутатів Національних зборів від партії "Республіканці" Ерік Поже у понеділок подав проєкт закону, який пропонує запровадити штраф у розмірі 300 євро за викидання маски "під ноги". Зараз розмір штрафу становить 68 євро.

Ініціативу він пояснив тим, що після послаблення карантину в країні на вулицях і газонах великих міст можна бачити все більш викинутих масок. Цього тижня французькі прибиральники навіть публікували у соцмережах масові фото викинутих масок, закликаючи людей не смітити.  

На думку депутата, суттєво більший штраф допоможе боротися "з поведінкою, яка створює значні санітарні та екологічні ризики".

Щоб попереджати порушення і доказувати провину порушників,  законопроєкт пропонує також використання відеоспостереження у публічних місцях.

Нагадаємо, минулого тижня Франція розпочала масштабне послаблення карантинних обмежень. Про те, як країна повертається до нормального життя, детальніше читайте у публікації Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.

Теми: Франціяекологіякоронавірус
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