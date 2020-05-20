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Во Франции предлагают штрафовать на 300 евро за выброшенные под ноги маски

Среда, 20 мая 2020, 09:36

Во Франции зарегистрировали законопроект, который предлагает штрафовать на 300 евро за выбрасывание маски "под ноги".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Один из депутатов Национального собрания от партии "Республиканцы" Эрик Поже в понедельник подал проект закона, который предлагает ввести штраф в размере 300 евро за выбрасывание маски "под ноги". Сейчас размер штрафа составляет 68 евро.

Инициативу он объяснил тем, что после ослабления карантина в стране на улицах и газонах больших городов можно видеть все больше выброшенных масок. На этой неделе французские уборщики даже публиковали в соцсетях массовые фото выброшенных масок, призывая людей не мусорить.

По мнению депутата, существенно больший штраф поможет бороться "с поведением, которое создает значительные санитарные и экологические риски".

Чтобы предупреждать нарушения и доказывать вину нарушителей, законопроект предлагает использование видеонаблюдение в общественных местах.

Напомним, на прошлой неделе Франция начала масштабное ослабление карантина. О том, как страна возвращается к нормальной жизни, подробнее читайте в публикации Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции.

Темы: Францияэкологиякоронавирус


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