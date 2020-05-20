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За добу в армії виявили ще 5 випадків COVID-19 – усі без симптомів

Середа, 20 травня 2020, 10:14
За добу в армії виявили ще 5 випадків COVID-19 – усі без симптомів

За минулу добу, 19 травня, у Збройних силах України зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "Чотири військовослужбовця (Київська область – 3 особи, Одеська область – 1 особа) та один працівників ЗС України (Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні".

Деталі: Станом на 7 ранку 20 травня в українському війську всього 45 осіб хворіє на COVID-19. За час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 143 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39 осіб.

Станом на 7 ранку 19 травня додатково було обліковано ще один випадок захворювання на COVID-19 у військовослужбовця (Київська область), який проходив додаткове обстеження.

Пацієнт лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Командування Медсил ЗСУ зазначає, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Теми: коронавірусCovid-2019Збройні силиармія
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