За сутки в армии обнаружили еще 5 случаев COVID-19 – все без симптомов

За прошедшие сутки, 19 мая, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Дословно: "Четыре военнослужащих (Киевская область – 3 человека, Одесская область – 1 человек) и один работников ВС Украины (Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: По состоянию на 7 утра 20 мая в украинской армии COVID-19 болеет всего 45 человек. За время пандемии выздоровели 82 человека и было 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 143 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 39 человек.

По состоянию на 7 утра 19 мая дополнительно был учтен еще один случай заболевания COVID-19 у военнослужащего (Киевская область), который проходил дополнительное обследование.

Пациент лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Командование Медсил ВСУ отмечает, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живет вместе.