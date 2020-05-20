Коронавірус у Раді: "Батьківщина" пішла на ізоляцію

Фракція "Батьківщина" пішла на ізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і не повернеться в сесійну залу, доки не отримає результатів тестування всіх парламентарів фракції.

Джерело: виступ заступниці голови ВР нардепа "Батьківщини" Олени Кондратюк з трибуни ВР 20 травня

Пряма мова: "Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій. Це фракції "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус.

І всі депутати фракції пішли на самоізоляцію, і поки не буде тестування проведено кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони всі здорові – вони не повернуться до цього залу".

Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пригрозив нардепам, які ходять по парламенту без маски, штрафом у 17 тисяч гривень.

Нагадаємо: Про те що Мейдич захворів стало відомо 19 травня. До того у Раді перехворіли на коронавірус близько 20 народних обранців.