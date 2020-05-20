Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у Раді: "Батьківщина" пішла на ізоляцію

Середа, 20 травня 2020, 10:25
Коронавірус у Раді: Батьківщина пішла на ізоляцію

Фракція "Батьківщина" пішла на ізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і не повернеться в сесійну залу, доки не отримає результатів тестування всіх парламентарів фракції.

Джерело: виступ заступниці голови ВР нардепа "Батьківщини" Олени Кондратюк з трибуни ВР 20 травня

Пряма мова: "Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій. Це фракції "Батьківщина". На жаль, один із наших колег, а саме Олег Мейдич захворів, у нього підтверджений коронавірус.

І всі депутати фракції пішли на самоізоляцію, і поки не буде тестування проведено кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони всі здорові – вони не повернуться до цього залу".

Деталі: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пригрозив нардепам, які ходять по парламенту без маски, штрафом у 17 тисяч гривень.

Нагадаємо: Про те що Мейдич захворів стало відомо 19 травня. До того у Раді перехворіли на коронавірус близько 20 народних обранців.

Альона Мазуренко, УП
Теми: БатьківщинакоронавірусCovid-2019Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Батьківщина
ВАКС закрив справу проти нардепа від "Батьківщини", бо довго "лікувався"
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Справа Волинця: нардеп заявив, що підозри базуються на "особистих судженнях"
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: