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Коронавирус в Раде: "Батькивщина" ушла на изоляцию

Среда, 20 мая 2020, 10:25
Коронавирус в Раде: Батькивщина ушла на изоляцию

Фракция "Батькивщина" пошла на изоляцию через коронавирус у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.

Источник: выступление заместителя председателя ВР нардепа "Батькивщины" Елены Кондратюк с трибуны ВР 20 мая

Прямая речь: "Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус.

И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал".

Детали: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригрозил нардепам, которые ходят по парламенту без маски, штрафом в 17 тысяч гривен.

Напомним: О том, что Мейдич заболел стало известно 19 мая. До этого в Раде переболели коронавирусом около 20 народных избранников.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БатькивщинакоронавирусCovid-2019Верховная Рада
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