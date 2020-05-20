Все разделы
Укр / Рус

Коронавирус в Раде: "Батькивщина" ушла на изоляцию

Среда, 20 мая 2020, 10:25

Фракция "Батькивщина" пошла на изоляцию через коронавирус у одного из нардепов и не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев фракции.

Источник: выступление заместителя председателя ВР нардепа "Батькивщины" Елены Кондратюк с трибуны ВР 20 мая

Прямая речь: "Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус.

И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал".

Алена Мазуренко, УП
Темы: БатькивщинакоронавирусCovid-2019Верховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

Кислица о "крымской" видеоконференции РФ в Совбезе ООН: Выстрел в ногу

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм — ООС

За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19

видеоСБУ задержала всемирно известного хакера

фото, видеоТимошенко вместо работы в парламенте провела день в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"

Все главные новости...
Батькивщина
Тимошенко стала долларовой миллионершей
"Батькивщина" взялась защищать мэра Черкасс: "Сопротивляться будет вся страна"
В "Батькивщине" еще не решили, поддержат ли назначение Саакашвили
Последние новости
10:25
Коронавирус в Раде: "Батькивщина" ушла на изоляцию
10:24
В Минздраве рассказали, в каких областях уже выплатили 300% зарплаты медикам за март
10:24
"Киевводоканал" предлагает повысить тарифы на воду еще на 19%
10:23
Еврокомиссар заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с ЕС
10:14
За сутки в армии обнаружили еще 5 случаев COVID-19 – все без симптомов
09:59
При каких условиях можно работать в офисе. Объясняет МОЗ
09:53
фото, видео Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского
09:52
Шмыгаль: "Энергоатом" получает 1 миллиард убытков каждый месяц
09:36
Во Франции предлагают штрафовать на 300 евро за выброшенные под ноги маски
09:32
Сезонные работники из Румынии устроили протест в Германии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!