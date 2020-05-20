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Єврокомісар заявив про зміну підходу Білорусі у відносинах з ЄС

Середа, 20 травня 2020, 10:23

Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї заявив про зміну підходу Білорусі у відносинах з Євросозом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це він сказав у вівторок на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ.

"Зараз з'явився унікальний шанс у Білорусі… Цікавим чином, через спричинену COVID-19 кризу ми бачимо появу цілком іншого підходу в країні щодо ЄС. Уряд працює з нами, у нас вже було кілька контактів", - сказав Варгеї.

Як приклад він навів прохання Мінська про фінансову допомогу для боротьби з економічними наслідками пандемії COVID-19. 

"Вони попросили про макрофінансову допомогу, і ми намагаємося допомогти. На жаль, вони не змогли домовитися з МВФ про допомогу", - уточнив єврокомісар.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є однією з обов'язкових передумов для надання Євросоюзом допомоги країнам. Варгеї пообіцяв, що як тільки Мінськ домовиться з МВФ і коли ЄС сформулює конкретні умови кредитів, "ми, звісно ж, негайно надамо макрофінансову допомогу".

"Я вважаю, що у нас зараз історична можливість дійсно змінити ситуацію і розвинути позитивний імпульс в наших відносинах, - підсумував Варгеї.

Білорусь - єдина країна з програми "Східного партнерства", яка не підписала з ЄС рамкової угоди про партнерство. Мінськ і Брюссель вже кілька років ведуть переговори про укладення такого документа, але поки неясно, коли це може відбутися.

Нагадаємо, у середині травня Європарламент проголосував за спрощення візового режиму з Білоруссю.

Теми: БілорусьЄвропарламент


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