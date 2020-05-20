Еврокомиссар заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с ЕС

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с Евросозом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом он сказал во вторник на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Сейчас появился уникальный шанс у Беларуси... Интересным образом, из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим появление совершенно иного подхода в стране относительно ЕС. Правительство работает с нами, у нас уже было несколько контактов", - сказал Варгеи.

В качестве примера он привел просьбу Минска о финансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

"Они попросили о макрофинансовой помощи, и мы стараемся помочь. К сожалению, они не смогли договориться с МВФ о помощи", - уточнил еврокомиссар.

Сотрудничество с Международным валютным фондом является одним из обязательных предпосылок для предоставления Евросоюзом помощи странам. Варгеи пообещал, что как только Минск договорится с МВФ и когда ЕС определит конкретные условия кредитов, "мы, конечно же, немедленно предоставим макрофинансоую помощь".

"Я считаю, что у нас сейчас историческая возможность действительно изменить ситуацию и развить положительный импульс в наших отношениях, - подытожил Варгеи.

Беларусь - единственная страна из программы "Восточного партнерства", которая не подписала с ЕС рамочного соглашения о партнерстве. Минск и Брюссель уже несколько лет ведут переговоры о заключении такого документа, но пока неясно, когда это может произойти.

Напомним, в середине мая Европарламент проголосовал за упрощение визового режима с Беларусью.