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Еврокомиссар заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с ЕС

Среда, 20 мая 2020, 10:23

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с Евросозом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом он сказал во вторник на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Сейчас появился уникальный шанс у Беларуси... Интересным образом, из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим появление совершенно иного подхода в стране относительно ЕС. Правительство работает с нами, у нас уже было несколько контактов", - сказал Варгеи.

В качестве примера он привел просьбу Минска о финансовой помощи для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

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Темы: БеларусьЕвропарламент


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