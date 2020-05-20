У Києві вже дозволили роботу 37 ринків. Адреси

З 20 травня у Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Зокрема, уже працюють ринки:

"Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А,

"Деміївський", вул. Ізюмська, 1,

"Базар на лісовій", вул. Попудренка, 65,

"Маяк", вул. Попудренка, 90/2,

"Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115,

"Печерський ринок", Печерська площа, 1,

"Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80,

"Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2,

"Лівобережний", вул. Сверстюка, 3,

"Дарниця", вул. Попудренка, 5,

"Шлях", вул. Зодчих, 52/1,

"Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6,

"Одеський", проспект Академіка Глушкова, 32-38,

"Вигурівський", вул. Бальзака, 94,

"Нивки", вул. Щербаківського, 47,

"Турбота", вул. Туполєва, 13,

"Західний", вул. Депутатська, 2,

"Відрадненський", бульвар Вацлава Гавела, 18,

"Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1,

"Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18,

"Полісся", просп. Мінський, 2-А,

"Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А,

"Агроринок", вул. Вербицького, 32,

"Дніпро", бульвар Кольцова, 12,

"Лісовий", вул. Миропільська, 2,

"Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15,

"Солом'янський", вул. Солом’янська, 24,

"Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16,

"Позняки", вул. Ревуцького, 12/1,

"Полюс", просп. Маяковського, 17,

"Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41,

"Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А,

"Мостицький", просп. Правди, 3-А,

"Севастопольський", бульвар Чоколівський, 5-7,

"Березняки", вул. Миколайчука, 11,

"Мінський", вул. Маршала Тимошенка, 14-А,

"Оптима", вул. Мурманська, 6-Д.





У КМДА нагадали, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. Мова йде про масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами та дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.