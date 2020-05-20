У Києві вже дозволили роботу 37 ринків. Адреси
Середа, 20 травня 2020, 10:35
З 20 травня у Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації
Деталі: Зокрема, уже працюють ринки:
- "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А,
- "Деміївський", вул. Ізюмська, 1,
- "Базар на лісовій", вул. Попудренка, 65,
- "Маяк", вул. Попудренка, 90/2,
- "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115,
- "Печерський ринок", Печерська площа, 1,
- "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80,
- "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2,
- "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3,
- "Дарниця", вул. Попудренка, 5,
- "Шлях", вул. Зодчих, 52/1,
- "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6,
- "Одеський", проспект Академіка Глушкова, 32-38,
- "Вигурівський", вул. Бальзака, 94,
- "Нивки", вул. Щербаківського, 47,
- "Турбота", вул. Туполєва, 13,
- "Західний", вул. Депутатська, 2,
- "Відрадненський", бульвар Вацлава Гавела, 18,
- "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1,
- "Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18,
- "Полісся", просп. Мінський, 2-А,
- "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А,
- "Агроринок", вул. Вербицького, 32,
- "Дніпро", бульвар Кольцова, 12,
- "Лісовий", вул. Миропільська, 2,
- "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15,
- "Солом'янський", вул. Солом’янська, 24,
- "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16,
- "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1,
- "Полюс", просп. Маяковського, 17,
- "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41,
- "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А,
- "Мостицький", просп. Правди, 3-А,
- "Севастопольський", бульвар Чоколівський, 5-7,
- "Березняки", вул. Миколайчука, 11,
- "Мінський", вул. Маршала Тимошенка, 14-А,
- "Оптима", вул. Мурманська, 6-Д.
У КМДА нагадали, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. Мова йде про масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами та дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.
Українська правда