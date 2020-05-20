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У Києві вже дозволили роботу 37 ринків. Адреси

Середа, 20 травня 2020, 10:35

З 20 травня у Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Зокрема, уже працюють ринки:  

  • "Феофанівський", вул. Заболотного, 48-А,
  • "Деміївський", вул. Ізюмська, 1,
  • "Базар на лісовій", вул. Попудренка, 65,
  • "Маяк", вул. Попудренка, 90/2,
  • "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115, 
  • "Печерський ринок", Печерська площа, 1,
  • "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80,
  • "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2,
  • "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3,
  • "Дарниця", вул. Попудренка, 5,
  • "Шлях", вул. Зодчих, 52/1, 
  • "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6, 
  • "Одеський", проспект Академіка Глушкова, 32-38,
  • "Вигурівський", вул. Бальзака, 94,
  • "Нивки", вул. Щербаківського, 47,
  • "Турбота", вул. Туполєва, 13,
  • "Західний", вул. Депутатська, 2,
  • "Відрадненський", бульвар Вацлава Гавела, 18,
  • "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1, 
  • "Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18, 
  • "Полісся", просп. Мінський, 2-А, 
  • "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А,
  • "Агроринок", вул. Вербицького, 32, 
  • "Дніпро", бульвар Кольцова, 12, 
  • "Лісовий", вул. Миропільська, 2, 
  • "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15,
  • "Солом'янський", вул. Солом’янська, 24, 
  • "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16,
  • "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1,
  • "Полюс", просп. Маяковського, 17,
  • "Ринок "Оболонь", вул. Героїв Дніпра, 41,
  • "Борщагівський", вул. Зодчих, 58-А, 
  • "Мостицький", просп. Правди, 3-А, 
  • "Севастопольський", бульвар Чоколівський, 5-7,
  • "Березняки", вул. Миколайчука, 11, 
  • "Мінський", вул. Маршала Тимошенка, 14-А,
  • "Оптима", вул. Мурманська, 6-Д.

У КМДА нагадали, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. Мова йде про масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами та дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

Українська правда
Теми: Київкарантинторгівля


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