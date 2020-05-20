В Киеве уже разрешили работать 37 рынкам. Адреса
Среда, 20 мая 2020, 10:35
С 20 мая в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Источник: сайт Киевской городской государственной администрации
Детали: В частности, уже работают рынки:
- "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А,
- "Демеевский", ул. Изюмская, 1,
- "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65,
- "Маяк", ул. Попудренко, 90/2, "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115,
- "Печерский рынок", Печерская площадь, 1,
- "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80,
- "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2,
- "Левобережный", ул. Сверстюка, 3,
- "Дарница", ул. Попудренко, 5,
- "Путь", ул. Зодчих, 52/1,
- "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6,
- "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38,
- "Выгуровский", ул. Бальзака, 94,
- "Нивки", ул. Щербакивского, 47,
- "Забота", ул. Туполева, 13,
- "Западный", ул. Депутатская, 2,
- "Отрадненский", бульвар Вацлава Гавела, 18,
- "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1,
- "Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18,
- "Полесье", просп. Минский, 2-А,
- "Виноградарь", просп. Василия Порика, 2-А,
- "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32,
- "Днепр", бульвар Кольцова, 12,
- "Лесной", ул. Миропольская, 2,
- "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15,
- "Соломенский", ул. Соломенская, 24,
- "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16,
- "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1,
- "Полюс", просп. Маяковского, 17,
- "Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41,
- "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А,
- "Мостицкий", ул. Правды, 3-А,
- "Севастопольский", бульвар Чоколовский, 5-7,
- "Березняки", ул. Миколайчука, 11,
- "Минский", ул. Маршала Тимошенко, 14-А,
- "Оптима", ул. Мурманская, 6-Д.
В КГГА напомнили, что продовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Речь идет о масочном режиме работников и посетителей; дистанционной термометрии на входе; недопуске на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечении дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа.
Украинская правда