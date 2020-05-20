В Киеве уже разрешили работать 37 рынкам. Адреса

С 20 мая в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В частности, уже работают рынки:

"Феофановский", ул. Заболотного, 48-А,

"Демеевский", ул. Изюмская, 1,

"Базар на лесной", ул. Попудренко, 65,

"Маяк", ул. Попудренко, 90/2, "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115,

"Печерский рынок", Печерская площадь, 1,

"Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80,

"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2,

"Левобережный", ул. Сверстюка, 3,

"Дарница", ул. Попудренко, 5,

"Путь", ул. Зодчих, 52/1,

"Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6,

"Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38,

"Выгуровский", ул. Бальзака, 94,

"Нивки", ул. Щербакивского, 47,

"Забота", ул. Туполева, 13,

"Западный", ул. Депутатская, 2,

"Отрадненский", бульвар Вацлава Гавела, 18,

"Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1,

"Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18,

"Полесье", просп. Минский, 2-А,

"Виноградарь", просп. Василия Порика, 2-А,

"Агрорынок", ул. Вербицкого, 32,

"Днепр", бульвар Кольцова, 12,

"Лесной", ул. Миропольская, 2,

"Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15,

"Соломенский", ул. Соломенская, 24,

"Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16,

"Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1,

"Полюс", просп. Маяковского, 17,

"Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41,

"Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А,

"Мостицкий", ул. Правды, 3-А,

"Севастопольский", бульвар Чоколовский, 5-7,

"Березняки", ул. Миколайчука, 11,

"Минский", ул. Маршала Тимошенко, 14-А,

"Оптима", ул. Мурманская, 6-Д.

В КГГА напомнили, что продовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Речь идет о масочном режиме работников и посетителей; дистанционной термометрии на входе; недопуске на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечении дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа.