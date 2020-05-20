Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве уже разрешили работать 37 рынкам. Адреса

Среда, 20 мая 2020, 10:35
В Киеве уже разрешили работать 37 рынкам. Адреса

С 20 мая в Киеве возобновили работу 37 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В частности, уже работают рынки:

  • "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А,
  • "Демеевский", ул. Изюмская, 1,
  • "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65,
  • "Маяк", ул. Попудренко, 90/2, "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115,
  • "Печерский рынок", Печерская площадь, 1,
  • "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80,
  • "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2,
  • "Левобережный", ул. Сверстюка, 3,
  • "Дарница", ул. Попудренко, 5,
  • "Путь", ул. Зодчих, 52/1,
  • "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6,
  • "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38,
  • "Выгуровский", ул. Бальзака, 94,
  • "Нивки", ул. Щербакивского, 47,
  • "Забота", ул. Туполева, 13,
  • "Западный", ул. Депутатская, 2,
  • "Отрадненский", бульвар Вацлава Гавела, 18,
  • "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1,
  • "Фермер – Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18,
  • "Полесье", просп. Минский, 2-А,
  • "Виноградарь", просп. Василия Порика, 2-А,
  • "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32,
  • "Днепр", бульвар Кольцова, 12,
  • "Лесной", ул. Миропольская, 2,
  • "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15,
  • "Соломенский", ул. Соломенская, 24,
  • "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16,
  • "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1,
  • "Полюс", просп. Маяковского, 17,
  • "Рынок "Оболонь", ул. Героев Днепра, 41,
  • "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А,
  • "Мостицкий", ул. Правды, 3-А,
  • "Севастопольский", бульвар Чоколовский, 5-7,
  • "Березняки", ул. Миколайчука, 11,
  • "Минский", ул. Маршала Тимошенко, 14-А,
  • "Оптима", ул. Мурманская, 6-Д.

В КГГА напомнили, что продовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Речь идет о масочном режиме работников и посетителей; дистанционной термометрии на входе; недопуске на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечении дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: