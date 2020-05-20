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Зеленський: Хочу бути президентом, який зробить в Україні дороги

Середа, 20 травня 2020, 11:12

Президент Володимир Зеленський заявляє, що хоче лишитися в історії президентом, який зробить в Україні дороги.

Джерело: Зеленський на пресконференції 20 травня у Києві   

Пряма мова: "Я хотів би бути президенто, якого запам’ятають, як людину, після якої в Україні з’явились дороги. Я дуже цього хочу, бо я збираюсь жити в Україні і після своєї каденції і хочу їздити по дорогах і щоб люди бачили, і мені не було соромно.

Наша задача побудувати всі державні дороги, які об’єднають нашу країну, які будуть вітриною нашої європейської країни. А це 25 тисяч пріоритетних доріг. І я до кінця своєї каденції – скільки вона там буде, вирішує народ України – але я впевнений, що до кінця своєї каденції ми добудуємо усі державні дороги".   

Деталі: Зеленський запевняє, що попри економічну кризу і карантин згортання великих програм будівництва не буде.

За його словами, нині триває будівництво доріг.  Зокрема, цього року планують збудувати у 9 разів більше доріг, ніж це було у минулі роки.  

Президент також висловив сподівання, що після місцевих виборів він і його партія отримають вплив у багатьох містах і тому зможуть побудувати "ще всі дороги і у містах".

Зеленський зазначив, що крім того триває будівництво шкіл і дитсадків, а також 210 приймальних відділень лікарень.   

За словами президента, він планує знайти 3 мільйони доларів на будівництво мостів в Україні і побудувати спортивні комплекси у кожній області.

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийдорогибудівництво


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