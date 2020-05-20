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Зеленский: Хочу быть президентом, который сделает в Украине дороги

Среда, 20 мая 2020, 11:12
Зеленский: Хочу быть президентом, который сделает в Украине дороги

Президент Владимир Зеленский заявляет, что хочет остаться в истории президентом, который сделает в Украине дороги.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Киеве

Прямая речь: "Я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, я собираюсь жить в Украине и после своей каденции и хочу ездить по дорогам, и чтобы люди видели, и мне не было стыдно.

Наша задача построить все государственные дороги, которые объединят нашу страну, которые будут витриной нашей европейской страны. А это 25 тысяч приоритетных дорог. И я до конца своей каденции – сколько она там будет, решает народ Украины – но я уверен, что до конца своей каденции мы достроим все государственные дороги".

Детали: Зеленский уверяет, что несмотря на экономический кризис и карантин свертывания крупных программ строительства не будет.

По его словам, сейчас идет строительство дорог. В частности, в этом году планируют построить в 9 раз больше дорог, чем это было в прошлые годы.

Президент также выразил надежду, что после местных выборов он и его партия получат влияние во многих городах и потому смогут построить "еще все дороги и в городах".

Зеленский отметил, что кроме того продолжается строительство школ и детсадов, а также 210 приемных отделений больниц.

По словам президента, он планирует найти 3 миллиона долларов на строительство мостов в Украине и построить спортивные комплексы в каждой области.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийдорогистроительство
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