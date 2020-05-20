Усі розділи
Укр / Рус

Українці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

Середа, 20 травня 2020, 11:27

Переважна більшість українців вважають, що Володимир Зеленський протягом року на посаді президента погано впорався з основними завданнями, які перед ним стояли.

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Оцінюючи успішність Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, лише 26% опитаних вважають, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників, 66% - що неуспішний.

16% українців вважають, що президент успішний у притягнені до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний.

21% респондентів вказали, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний.

21% громадян України вважають, що президент Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний.

 

Оцінюючи успішність президента Зеленського в цілому за рік, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками на посаді Президента України, 45% - що не успішно.

 
 

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаУкраїнці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"

відеоСБУ затримала відомого на весь світ хакера

фото, відеоТимошенко замість роботи у парламенті провела день у спа-готелі на Львівщині – "Схеми"

Усі головні новини...
Зеленський
Я ніколи не закликав не стріляти у відповідь на Донбасі – Зеленський
Зеленський розповів, чого чекає від змін у Мінському форматі
Зеленський: Хочу бути президентом, який зробить в Україні дороги
Останні новини
11:43
Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було – Зеленський про Баканова
11:32
Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду
11:31
Зеленський каже, що в ОРДЛО катастрофа з COVID-19, а допомогу Києва не взяли
11:30
Я ніколи не закликав не стріляти у відповідь на Донбасі – Зеленський
11:27
ІнфографікаУкраїнці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив
11:26
Зеленський готовий в будь-який час підписати "антиколомойський" закон
11:23
Зеленський: Жодного кума я не призначив на посаду, Єрмаку довіряю
11:19
МОЗ сплатив перші мільйони за китайські костюми, які на 40% дорожче українських
11:16
Зеленський розповів, чого чекає від змін у Мінському форматі
11:12
Зеленський: Хочу бути президентом, який зробить в Україні дороги
Усі новини...