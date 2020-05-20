Українці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

Переважна більшість українців вважають, що Володимир Зеленський протягом року на посаді президента погано впорався з основними завданнями, які перед ним стояли.

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Оцінюючи успішність Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, лише 26% опитаних вважають, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників, 66% - що неуспішний.

16% українців вважають, що президент успішний у притягнені до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний.

21% респондентів вказали, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний.

21% громадян України вважають, що президент Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний.

Оцінюючи успішність президента Зеленського в цілому за рік, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками на посаді Президента України, 45% - що не успішно.

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.