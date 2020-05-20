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Украинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

Среда, 20 мая 2020, 11:27
Украинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

Подавляющее большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский в течение года на посту президента плохо справился с поставленными перед ним основными задачами.

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Оценивая успешность Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, лишь 26% опрошенных считают, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников, 66% - что неуспешен.

16% украинцев считают, что президент достиг успеха в привлечении к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешен.

21% респондентов указали, что президент Зеленский успешен в деле прекращения войны, урегулирования конфликта на Донбассе, 69% полагают, что он неуспешен.

21% граждан Украины считают, что президент Зеленский успешен в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что успеха нет.

 

Оценивая успешность президента Зеленского в целом за год, 46% указали, что, по их мнению, он успешно справлялся со своими обязанностями на посту президента Украины, 45% - что неуспешно.

 
 

Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопрос
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