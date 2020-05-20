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Я ніколи не закликав не стріляти у відповідь на Донбасі – Зеленський

Середа, 20 травня 2020, 11:30
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав українських військовослужбовців не давати відповідь на обстріли бойовиків на Донбасі.

Джерело: пресконференція президента 20 травня

Пряма мова: "Я ніколи не закликав, щоби наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну.

Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо...

Просто перестати стріляти. Їм це дуже не просто зробити. Вони не знають в якому вони світі, у них немає жодного виходу".

Деталі: За словами Зеленського, якби бойовики перестали стріляти, то "все б закінчилося". Президент додав, що окупанти не перестають стріляти, тому що бояться того, що з ними трапиться потім.

Він розповів, що за 1,5 місяці протидії коронавірусу бойовики не пропустили на окуповану територію жодної машини ОБСЄ, тому будь-які заяви окупантів, щодо спостережень ОБСЄ не відповідають дійсності.

Зеленський наголосив, що військові не стріляють по українцях на Донбасі: "Ми не стріляємо по українцях, ми відповідаємо бойовикам".

Президент додав, що на ОРДЛО неабиякий вплив має Росія.

Також він спростував заяви бойовиків про те, що влада України спричинила гуманітарну кризу на Донбасі. Зеленський відзначив, що з підконтрольної уряду території країни надається вода Донбасу, попри те, що окупанти не платять за неї. 

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


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