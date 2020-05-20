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Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе – Зеленский

Среда, 20 мая 2020, 11:30
Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе – Зеленский
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе.

Источник: пресс-конференция президента 20 мая

Прямая речь: "Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну.

Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем...

Просто перестать стрелять. Им это очень не просто сделать. Они не знают в каком они мире, у них нет никакого выхода".

Детали: По словам Зеленского, если бы боевики перестали стрелять, то "все бы закончилось". Президент добавил, что оккупанты не перестают стрелять, потому что боятся того, что с ними случится потом.

Он рассказал, что за 1,5 месяца противодействия коронавирусу боевики не пропустили на оккупированную территорию ни одной машины ОБСЕ, поэтому любые заявления оккупантов, относительно наблюдений ОБСЕ не соответствуют действительности.

Зеленский отметил, что военные не стреляют по украинцам на Донбассе: "Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".

Президент добавил, что на ОРДЛО большое влияние имеет Россия.

Также он опроверг заявления боевиков о том, что власти Украины вызвали гуманитарный кризис на Донбассе. Зеленский отметил, что с подконтрольной правительству территории страны предоставляется вода Донбассу, несмотря на то, что оккупанты не платят за нее.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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