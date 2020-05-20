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Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе – Зеленский

Среда, 20 мая 2020, 11:30
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе.

Источник: пресс-конференция президента 20 мая

Прямая речь: "Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну.

Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе


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