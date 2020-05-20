Я никогда не призвал не стрелять в ответ на Донбассе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе.

Источник: пресс-конференция президента 20 мая

Прямая речь: "Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну.

Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем".

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