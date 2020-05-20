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Більшість українців вважає, що влада успішно протидіє епідемії коронавірусу

Середа, 20 травня 2020, 11:50
Більшість українців вважає, що влада успішно протидіє епідемії коронавірусу

51% опитаних громадян України вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 41% - притримуються думки, що неуспішна.

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського (в квітні – 51%, в березні – 52%); 37% - не схвалюють (в квітні 35%, в березні 27%).

24% опитаних у травні схвалюють дії Кабінету міністрів (26% в квітні, та 25% - в березні); 61% - не схвалюють (37% в квітні, 32% - в березні).

22% українців схвалюють дії Верховної Ради (25% в квітні, та 21% - в березні); 65% - не схвалюють (54% в квітні, та 53% - в березні).

16% українців думають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 60% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

19% респондентів сказали, що влада успішно впоралась с забезпеченням медиків України засобами індивідуального захисту; 61% учасників дослідження вважають, влада не впоралась з цим завданням.

23% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 62% опитаних думають, що влада неуспішна.

 

Опитування проведене з 14 по 17 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда

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Теми: епідеміяопитуваннякоронавірусвлада
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