Большинство украинцев считает, что власть успешно противодействует эпидемии коронавируса

51% опрошенных граждан Украины считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 41% - придерживаются мнения, что неуспешна.

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%), 37% - не одобряют (в апреле 35%, в марте 27%).

24% опрошенных в мае одобряют действия Кабинета министров (26% в апреле и 25% - в марте), 61% - не одобряют (37% в апреле 32% - в марте).

22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25% в апреле и 21% - в марте), 65% - не одобряют (54% в апреле и 53% - в марте).

16% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 60% считают, что власть была в этом неуспешной.

19% респондентов сказали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

23% украинцев думают, что власть успешна в деле предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 62% опрошенных полагают, что власти неуспешны.

Опрос проведен с 14 по 17 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.