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Зеленський розповів, за що може розпустити Раду і кого підтримає на мера Києва

Середа, 20 травня 2020, 11:51
Зеленський розповів, за що може розпустити Раду і кого підтримає на мера Києва
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський розпустить парламент, якщо народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони чи почнуть лобіювати інтереси якоїсь комерційної групи впливу на владу.

Джерело: Зеленський на пресконференції 20 травня у Києві

Пряма мова: "Що стосується розпуску. Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за всі важливі законопроєкти для країни, я буду підтримувати партію "СН", не просто партію, а саме той склад партії,  монобільшості, бо вони виконують свою роботу.

Як тільки вони не будуть голосувати, не захочуть, якщо будуть лобіювати інтереси тієї чи іншої комерційної групи впливу на політику України, я в той же час – не думаючи навіть ні про що – буду розпускати парламент".

Деталі: Зеленський додав, що наразі нардепи виконують взяті на себе обіцянки. Зокрема, вони підтримували і "банківський закон дуже важливий, і земельна реформу, і імпічмент президента, і  недоторканість" – все, що було записано у передвиборчій програмі. 

Президент також заявив, що на виборах мера Києва підтримуватиме кандидата від "Слуги народу".

Пряма мова: "Я в Києві буду підтримувати, чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від "Слуги народу"? Обов’язково. Будуть і кандидати від "СН", я маю на увазі ті, хто є депутатами, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні нашої фракції партії. Але хто буде кращий, того я підтримаю".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаСлуга народу
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